Герой России Поддубный: программа помощи ветеранам СВО будет прикладной и важной

Фото, видео: Пресс-служба партии «Единая Россия»; 5-tv.ru

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В нее войдут вопросы медицины и реабилитации бойцов.

Меры поддержки наших бойцов, которые возвращаются с фронта, обсудили в Ставрополе. Финальные предложения, которые присылали со всей страны, войдут в обновленную Народную программу «Единой России».

Как рассказал Герой России и член Генерального совета партии Евгений Поддубный, документ будет ориентирован на реалии военного времени.

«Это прикладные, очень важные вещи, которые касаются как поддержки ветеранов, так и возможности получить поддержку от ветеранов. Они могут дать очень многое стране. И это должно быть увязано вместе», — сказал Евгений Поддубный.

Поддубный добавил, что в Народную программу войдут вопросы медицины и реабилитации бойцов, обеспечения их жильем и работой. Существенную поддержку получат фронтовики, которые захотят стать предпринимателями или пойти трудиться на завод.

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