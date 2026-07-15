Отдых со вкусом уксуса: алкогольный конкурс едва не стоил жизни туристу в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano; 5-tv.ru

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В баре, где все произошло, уверены, что опасных напитков в стопках не было.

Турист из Петербурга едва не попрощался с жизнью на отдыхе в Приморье. Зажигательная вечеринка по случаю открытия курортного сезона закончилась для него в реанимации. Как выяснилось, организаторы этого праздника придумали смертельно опасный конкурс. Участникам предстояло определить содержимое бокалов.

Как уверяет пострадавший, у владельцев кафе хватило фантазии налить жидкость, которая могла отправить на тот свет. Детали этого происшествия изучил корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Это заведение на приморском курорте Андреевка оживает всего на несколько месяцев в году. Летний сезон здесь открыли три недели назад. Праздник собрал сотни посетителей, для одного из которых вечер едва не закончился трагедией.

«Мы приехали с друзьями на открытие, в разгар тусовки. Там был конкурс. Выбрали трех участников, то есть меня и еще двух ребят вызвали на сцену», — рассказывает пострадавший.

Шахруз Норматов приехал в Приморье из Санкт-Петербурга отдохнуть с друзьями. Перед ним и другими участниками конкурса поставили несколько наполненных стопок. Нужно было угадать их содержимое. Выходя на сцену, он даже не предполагал, что одна из рюмок наполнена уксусом.

«Передо мной участник был — он опрокинул рюмку. Я повернулся, спросил у него: „Что у тебя в рюмке было?“ Он говорит: „Вода“. Ну и я, недолго думая, подумал: наверное, либо вода, либо что-то из алкоголя. В тот момент, когда я опрокинул рюмку и сделал глоток, я почувствовал, что это был уксус», — рассказал Шахруз Норматов.

Шахруз начал задыхаться и пытался смыть жжение водой. Затем попросил друзей вызвать скорую помощь. Боль была настолько сильной, что, не дожидаясь приезда медиков, он сам отправился им навстречу. Врачи поставили диагноз — химический ожог слизистой ротоглотки и поместили пациента в реанимацию на сутки.

«Встретил меня врач-реаниматолог, который сказал: „Ты мог просто даже не доехать досюда“. То есть либо по пути у меня бы отказали почки, либо я бы просто задохнулся. Меня подключили ко всяким аппаратам, готовились к худшему раскладу, потому что они думали, что если там не произошло, то могло произойти в реанимации», — говорит пострадавший.

Шахруз говорит, что пытался решить ситуацию без судебных разбирательств и проверок со стороны правоохранительных органов. Он попросил администрацию заведения выплатить ему компенсацию в размере 300 тысяч рублей в связи с последствиями произошедшего и лечением. По его словам, сначала в баре согласились на эти условия, но позже отказались от выплаты и прекратили общение.

Нам удалось поговорить с руководством заведения. Администратор заявил, что считает действия гостя попыткой навредить репутации бара.

— То, что этот человек говорит, — это брехня какая-то. Это либо конкуренты решили так сделать, либо просто человек денег захотел заработать. Там был либо абсент, либо самбука.

Так ли это на самом деле и мог ли гость заведения получить химические ожоги от обычного алкогольного напитка — в ближайшее время выяснят сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и проводит проверку.

Тем временем пострадавший проходит лечение. А бар, где конкурс едва не стоил ему жизни, продолжает принимать посетителей. Шахруз намерен добиться не только выплаты моральной компенсации, но и проведения проверки в заведении, чтобы другие посетители не оказались в такой же ситуации.

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