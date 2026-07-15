Простая инструкция: как вернуть уведомления в МАКС на iPhone

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот же способ работает для многих других российских приложений.

Даже на iPhone есть способ восстановить нормальную работу приложений. В частности — мессенджера МАКС, где сейчас не приходят уведомления. Чтобы оставаться на постоянной связи с близкими и коллегами, нужно добавить в телефон так называемую браузерную версию. Сделать это просто — весь процесс займет не больше минуты.

«Необходимо зайти на адрес web.max.ru. Открыть в браузере эту страничку, залогиниться, а потом там сбоку есть такие точечки — их надо нажать и добавить МАКС на рабочий экран. На экране появится иконка МАКСа хорошо знакомая, и после этого уведомления снова будут приходить», — рассказал журналист, ИТ и финтех-эксперт Сергей Вильянов.

Веб-версию МАКС для iPhone уже установили более 6,5 миллиона пользователей. И такой способ вернуть уведомления работает для многих других российских приложений. Также специалисты рекомендуют не удалять установленную на телефон программу, даже если сейчас она работает некорректно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.