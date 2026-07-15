Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Российские войска провели атаки с применением оружия высокой точности.

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинской военной портовой инфраструктуре. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — заявили на канале ведомства в МАКС.

Армия России провела групповые атаки с применением оружия высокой точности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. В результате успешных ударов в портах «Одесса» и «Черноморск» Одесской области поражены элементы портовой сети, используемые для дебаркации горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цеха по производству и сборке дронов.

Ранее Армия России поразила в Киеве объекты, которые участвуют в производстве ракет и дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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