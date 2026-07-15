Суд продлил срок содержания Дианы Шурыгиной в СИЗО

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

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Блогер проходит по уголовному делу о распространении порнографических материалов.

Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Диане Шурыгиной (Шляниной), обвиняемой по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 8 июля, суд заменил блогеру домашний арест на заключение под стражу. Меру пресечения ужесточили после того, как, по данным следствия, Шурыгина нарушила условия домашнего ареста, воспользовавшись мобильным телефоном.

Уголовное дело против блогера было возбуждено в июне. По версии следствия, Шурыгина причастна к незаконному изготовлению и распространению порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Основанием для уголовного преследования стали опубликованные в одном из Telegram-каналов интимные фотографии и видеозаписи. Следствие считает, что Шурыгина лично администрировала этот канал.

Широкую известность Диана Шурыгина получила в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказала об изнасиловании на вечеринке. Эта история сделала ее одной из самых обсуждаемых персон российского интернета.

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