«Нас не сломать»: SHAMAN не оставил зрителей из-за угрозы БПЛА в Сочи и продолжил концерт

SHAMAN не оставил зрителей из-за угрозы БПЛА в Сочи и продолжил концерт

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров; 5-tv.ru

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После отмены тревоги артист вернулся на сцену с российским флагом, а тысячи зрителей вместе с ним исполнили один из самых известных хитов.

Концерт заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, в Сочи продолжился вопреки угрозе атаки беспилотников. После вынужденной паузы зрители вернулись в зал, а артист встретил их без музыкального сопровождения исполнением песни «Я русский». Кадры с выступления публикует 5-tv.ru.

Выступление «30 лет на сцене» пришлось прервать вскоре после начала. SHAMAN успел исполнить только песню «Я красиво живу», после чего зрителям сообщили об угрозе БПЛА.

Когда опасность миновала, публика вновь заняла свои места. Музыкант вышел к зрителям и акапельно исполнил песню «Я русский». Во время выступления он спустился в зал, пожал руки поклонникам, взял российский флаг и продолжил концерт.

«Мы — русские, и нас не сломать!» — обратился артист к зрителям.

Зал поддержал SHAMAN и вместе с ним исполнил припев.

Ранее артист выступил выступил с новой песней «Россия-мама» на Дне Московского спорта в Лужниках. Свое выступление с громкого приветствия, обратившись ко всем россиянам. По его словам, новая песня за короткий срок «уже наделала много шума».

Стоит отметить, что мало кто знает, что SHAMAN, выступает на сцене с четырех лет. Его концертная деятельность началась в родном городе Новомосковске в ДК Культуры.

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