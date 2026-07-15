Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Соответствующий приказ официально вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Министерство просвещения России определило регламент учителей в случае нарушении дисциплины в школах на 2026-2027 учебный год. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт ведомства и главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

По ее словам, подход остается строго педагогическим. При первом нарушении порядка учитель должен ограничиться устным замечанием ученику.

Если школьник нарушает правила повторно на том же уроке, то педагог вправе привлечь сотрудников школы, ответственных за дисциплину, чтобы с учеником провели профилактическую беседу.

«По итогам беседы педагог принимает решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о его поведении», — добавила эксперт.

Соответствующий приказ ведомства официально вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, в российских школах вступит в силу с сентября 2027 года новый стандарт обучения. Ключевым изменением станет возможность для учеников изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора углубленных дисциплин, как это требовалось ранее.

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