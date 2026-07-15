Трамп заявил, что контакты между США и Ираном продолжаются

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последний раз представители двух стран общались около часа назад.

Контакты между США и Ираном продолжаются, они состоялись в том числе 14 июля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, последний раз его представители общались с иранской стороной около часа назад. При этом сам Трамп призвал Тегеран заключить сделку, обвинив власти республики в нарушении предыдущих договоренностей.

«Они хотят заключить сделку. Но всякий раз, когда они заключают сделку, они ее нарушают», — заявил он.

Также американский лидер выразил глубокое недоверие к иранской стороне и добавил, что не хочет вести переговоры.

Как ранее писал 5-tv.ru, глава Белого дома заявлял, что удары по Тегерану будут продолжаться до тех пор, пока он лично не отдаст приказ об их прекращении.

По его словам, американские военные продолжат в том же темпе бомбардировки Ирана, а вот на следующей неделе они уже могут ударить по электростанциям и мостам исламского государства, если Иран откажется от переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.