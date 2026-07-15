«Пока я не скажу «довольно»: Трамп о продолжении ударов по Ирану

Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он не скажет «довольно»

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Thomas

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При этом американский лидер отказался комментировать планы по возможному захвату острова Харк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока он лично не отдаст приказ об их прекращении. Об этом он сказал в интервью телеканала Fox News.

«Они (удары. — Прим. ред.) будут продолжаться, пока я не скажу «довольно», — заявил американский лидер.

По его словам, США продолжат бомбардировки Ирана на этой неделе в текущем темпе, а на следующей могут затронуть критическую инфраструктуру — электростанции и мосты, если Тегеран откажется от переговоров.

Также глава Белого дома отказался комментировать планы по возможному захвату острова Харк. Он отметил, что представители США всего час назад общались с иранской стороной.

На фоне эскалации Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Вашингтона в регионе.

Как ранее писал 5-tv.ru, Иран атаковал американские авиабазы «Шейх Иса» в Бахрейне и «Али ас-Салем» в Кувейте в ответ на агрессивные действия США.

В свою очередь, Трамп заявлял, что Тегеран практически потерял возможность производить вооружение, имея ввиду около 84% уничтоженных производственных мощностей.

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