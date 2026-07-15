В 30 метрах над землей: чемпион мира по плаванию застрял на американских горках во Вьетнаме

Чемпион мира по плаванию застрял на американских горках во Вьетнаме

Фото, видео: Telegram/Кругосветка Travel ✈️🌍 ЖИТЬ В КАЙФ - Марк Мордовцев/mordovcev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам Марка Мордовцева, это был один из его главных детских страхов.

Российский спортсмен, чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев застрял на гигантском аттракционе во Вьетнаме. Об этом он рассказал на страницах в социальных сетях, а позже прокомментировал ситуацию эксклюзивно для 5-tv.ru.

Инцидент произошел на высоте 30 метров во вьетнамском парке VinWonders Phuquoc Amazon Volcano на острове Фукок. Во время катания на гигантских горках механизм аттракциона дал сбой, и кабина со спортсменом и другими туристами остановилась прямо перед крутым спуском.

«Наша кабинка застряла прямо на самой верхушке, получается, перед самым спуском. Вода остановилась, наша кабинка тоже не двигалась никуда, потом какое-то время начала пошатываться из стороны в сторону. В течение десяти минут поднялись сотрудники парка, охрана из человек, наверное, пяти, и они вручную начали вскрывать кабинки с помощью подручных средств», — рассказал спортсмен.

Он отметил, что паники среди посетителей не было, как это часто показывают в фильмах. Наоборот — люди спокойно ждали, пока их эвакуируют и проведут к выходу через внутренние тоннели комплекса.

По словам Марка, все закончилось благополучно, но признался, что это был один из его главных детских страхов.

Когда-то спортсмен уже привлекал внимание мировой прессы, переплыв затопленный перекресток в Дубае, а также попав в скандал при попытке пронести флаг региона на территорию древнего города инков Мачу-Пикчу.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Юлия Франц застряла на зиплайне на высоте 207 метров среди сочинских гор. Инцидент произошел из-за внезапного ливня, после которого аттракцион остановился.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.