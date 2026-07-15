От умных переходов до роботов: какие технологии создают российские изобретатели

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разработки энтузиастов уже повышают безопасность на дорогах, помогают производству и могут стать основой для техники будущего.

Энтузиастов-изобретателей сейчас в нашей стране очень много. И даже если сегодня их разработки выглядят странно и необычно, то в будущем это база для новых технологий. С теми, кто стоит за этими изобретениями, поговорил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

К 2030-му, то есть через четыре года, Москва и регионы, согласно планам правительства, станут массово применять технологичные решения в городской среде. Вот проекционные переходы. В России таких уже 11 тысяч. А придумал их мальчик, который боялся ходить через дорогу.

«Моя внутренняя мотивация была — создание безопасности, потому что я в детстве боялся ходить по темным дорогам, так как родился в деревне в Воронежской области. Когда ты понимаешь эту статистику, когда ты понимаешь, что ты можешь на это повлиять, это, конечно, толкает на то, чтобы делать оборудование более современным, более технологичным», — сказал основатель компании Александр Дибцев.

Теперь проекционные системы безопасности Александра Дибцева видно в Якутске, где снег и минус 50, и в Калмыкии, где летом жара, ветер и пыль. А еще они украшают фасады зданий.

«О востребованности изобретения лучше всего говорит его коммерческий успех и до отказа заполненный склад. Во всех этих коробках — проекторы разных модификаций, и, что самое главное, все они уже проданы. Конкретно вот этот будет подсвечивать опасную зону на заводе, где производят металл», — рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Там, где разметка краской может запылиться или стереться, лазер, проходящий через картинку, проецирует ее круглосуточно. Обслуживать такое устройство надо редко: раз в пять лет.

«Нам часто урбанисты предъявляют: вот смотрите, в Европе, в Австрии это все применялось и дальше не пошло. Оно не пошло, потому что, когда мы использовали светодиодное оборудование, они там использовали в 2023 году ламповые проекторы, которые в десятки раз дороже», — отметил Александр Дибцев.

Цена высоких технологий — ключевая проблема их серийного производства. Человекоподобные роботы пока умеют мало, а стоят как новый автомобиль.

В Петербурге технологичные устройства создают с нуля. Этот робот без ног, зато на колесах, сможет работать в сортировочном центре или выдавать заказы. Он даже меняет руки, оценивая материал товара, который нужно забрать с полки.

«У нас была просто идея — давайте сделаем русского антропоморфного робота, который будет ездить и будет эффективен. У него есть микрофоны, развернутые языковые модели, он может общаться с человеком», — сказал генеральный директор компании Антон Кобак.

Роботизация развивается там, где решает задачи производства, снижает издержки и обеспечивает безопасность. Роботы выполняют монотонные, повторяющиеся и сложные операции. Но благодаря искусственному интеллекту их можно научить быть полезными в быту.

«Уникальность этого места в том, что, с одной стороны, мы внедряем искусственный интеллект, с другой стороны, делаем роботов, которые проходят в среду человека, при этом не забываем про промышленные задачи», — сказал Антон Кобак.

Создавать такие задачи роботы пока не могут, а то бы попали в список десяти самых цитируемых ученых мира по версии Стэнфордского университета. В прошлогодний рейтинг включили Руслана Валиева. Профессор обосновал новый принцип создания наноструктурных материалов.

«Колос пшеницы — из зерен, так и металл состоит из зерен и кристаллов. Уменьшать в сотни и тысячи раз. И в этом случае появляются новые свойства материала», — сказал профессор Уфимского университета науки и технологий Руслан Валиев.

Оказалось, при измельчении частиц металла до наноразмеров его можно сделать сверхпрочным и даже пластичным. Вероятно, именно такие материалы пойдут на создание недорогих и умных роботов ближайшего будущего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС