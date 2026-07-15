Место в Сенате США по наследству: сестра Линдси Грэма* заняла его кресло

Фото, видео: Reuters/Christopher Aluka Berry; 5-tv.ru

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Губернатор Южной Каролины назначил Дарлин Грэм на оставшийся срок полномочий бывшего сенатора.

Кстати, в Америке сегодня вновь вспоминали сенатора Линдси Грэма*, который хотел очень сильно влиять на мировую экономику и, например, для России требовал 500-процентных пошлин. Так вот сегодня место ушедшего политика, который в нашей стране признан экстремистом, просто отдали его сестре.

«Я хочу поблагодарить губернатора за то, что он выбрал меня для работы на оставшийся срок полномочий Линдси. Для меня это большая честь. Линдси всегда был рядом со мной, и теперь я буду рядом с ним», — сказала сенатор от штата Южная Каролина, сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.

То есть сестре Грэма сенаторство досталось по наследству. И тут надо напомнить, что Соединенные Штаты считают свою демократию самой правильной в мире. Хотя вот такая передача фамильных мест в Сенате — это даже откровеннее, чем институт фрейлин при монархии.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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