Двор уходит под землю: в Новосибирске гигантский провал вплотную подошел к жилым домам

Фото, видео: МАХ/Мэрия Новосибирска/nsk_adm; 5-tv.ru

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Яма глубиной около 15 метров уже уничтожила парковку и несколько деревьев, а ремонт может занять не меньше трех недель.

Новосибирский провал, который накануне появился в одном из спальных районов города, меньше чем за сутки вырос почти втрое. Гигантская яма уже поглотила несколько деревьев, дворовую парковку и сейчас вплотную приближается к жилым домам. Рабочие, конечно, пытаются укрепить стены провала, забивая одну сваю за другой, но пока не очень получается.

Из-за лопнувшей трубы размыв грунта произошел на глубине примерно 15 метров. Чтобы остановить воду, которая размывала стены, канализацию и водопровод пришлось отключить во всем районе. И в лучшем случае на ремонт потребуется три недели. Это если провал не перестанет увеличиваться.

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