Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Премьер-министр страны подчеркнул, что урегулирование конфликта должно происходить дипломатическим путем, а не за счет дальнейшей военной эскалации.

«Коалиция желающих» переживает не лучшие времена. Сегодня о коалиции очень откровенно высказался премьер-министр Болгарии.

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта — не в его продлении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая должна наконец положить конец эскалации», — сказал премьер-министр Болгарии Румен Радев.

И это не просто слова. Болгария уже проигнорировала последнюю встречу «желающих», а кроме того, выступила против некоторых пунктов 21-го пакета санкций в отношении России.

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