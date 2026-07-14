Армия Израиля ликвидировала главу военной безопасности батальона ХАМАС в секторе Газа
Израиль ликвидировал главу военной безопасности батальона ХАМАС в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ali Hamad apaimages
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Войска Южного командования ЦАХАЛ остаются в регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира батальона военной безопасности «Центральный Джабалия» Махмуда Муравана Мухаммеда Саляма и нескольких других членов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
По данным израильской армии, целью удара было пресечение готовящихся террористических атак. Войска ЦАХАЛ Южного командования остаются в регионе.
Как ранее писал 5-tv.ru, в конце июня ЦАХАЛ нанесла ущерб ряду объектов всемирного наследия на юге Ливана. По словам министра культуры страны Гассана Саламе, в ходе массированный ударов в древнем городе Тире разрушена верхняя часть античной колонны, а также мамлюкский рынок в Набатиии место паломничества для христиан и мусульман.
В свою очередь израильские военные утверждают, что во время атак учитывают информацию о наличии там так называемых «чувствительных объектов».
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