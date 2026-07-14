«Порвал плакат и полез под сцену»: как акробатика помогла Газманову спасти концерт

Олег Газманов рассказал, как упал со сцены во время концерта

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Артист не растерялся и завершил выступление на высокой ноте.

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что однажды он случайно упал со сцены, а чтобы вернуться к зрителям, ему пришлось прорвать плакат и пробираться под сценой. Об этом артист рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает корреспондент 5-tv.ru.

Артист вспомнил, что концерт проходил на городской площади, где собрались более 20 тысяч человек. Во время исполнения одной из песен он, как обычно, подошел к самому краю сцены, увлекся общением со зрителями и не заметил, как сделал лишний шаг.

«Когда я открыл глаза, я понял, что лечу вниз», — рассказал Газманов.

По словам исполнителя, после падения он оказался в закрытом пространстве между сценой и ограждением, где дежурили сотрудники правоохранительных органов. Забраться обратно он не мог, поэтому быстро нашел нестандартное решение.

«Я беру ногой, прорываю этот плакат и ныряю под сцену. Пролезаю весь в паутине и вылезаю с другой стороны, где лестница. Там стоит полиция. Они поворачиваются: „Куда?!“ Смотрят на меня, потом на сцену, где меня уже нет», — со смехом вспомнил артист.

В это время музыканты продолжали ждать его выхода и не понимали, почему затянулась пауза. Сам Газманов появился на сцене буквально через несколько секунд — весь в пыли и паутине, после чего с ходу допел песню.

Певец признался, что за годы гастрольной жизни с ним происходило множество курьезных историй. В частности, недавно на одном из концертов пожилая поклонница неожиданно прорвалась к сцене, крепко взяла его за руку и несколько минут рассказывала о своей многолетней любви к артисту, сорвав овации не меньшие, чем сам исполнитель.

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