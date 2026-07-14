«Эффект дверного проема»: почему человек забывает, зачем зашел в комнату

TOI: человек забывает, зачем зашел в комнату, из-за эффекта дверного проема

Фото: 5-tv.ru

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Это очень распространенный феномен.

Человеческий мозг может забывать информацию о текущих задачах при переходе из одного помещения в другое из-за так называемого «эффекта дверного проема». Об этом сообщило The Times of India.

Согласно результатам научных исследований, в момент пересечения порога мозг воспринимает смену локации как завершение одной «главы опыта» и начало новой.

Этот процесс, известный в психологии как сегментация событий, заставляет нейронную систему обновлять модель окружения.

В результате кратковременная память, имеющая ограниченный объем, может очиститься от предыдущих намерений, чтобы освободить место для новой информации.

Исследователи подчеркивают, что такая забывчивость затрагивает всех — от студентов до ученых. Она не является признаком деменции или ухудшения когнитивных способностей с возрастом.

Эксперимент по изучению этого явления провели Габриэль Радвански, Дэвид Коупленд и Линн Петерсон из Университета Нотр-Дам. Участники исследования перемещались по виртуальным и реальным пространствам, выполняя простые задания по переносу предметов.

Те, кто проходил через двери, забывали о своей цели значительно чаще, чем те, кто преодолевал аналогичное расстояние внутри одной большой комнаты.

Ситуацию могут усугублять стресс, дефицит сна и многозадачность. Как отмечали исследователи, вместо того чтобы сохранять каждый момент, мозг делит жизнь на значимые главы.

Для борьбы с этим эффектом психологи рекомендуют использовать визуализацию — представлять себе конечный результат задачи перед выходом из комнаты — или проговаривать цель вслух.

Специалисты отметили, что такая система фильтрации информации на самом деле является преимуществом эволюции. Она позволяет человеку не перегружать память лишними деталями и фокусироваться на актуальных событиях текущего момента, эффективно архивируя прошлый опыт.

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