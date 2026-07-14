Аномальная жара в Европе унесла не менее 14 тысяч жизней

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

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Ученые предупреждают, что реальное число жертв зноя может быть значительно выше официальных данных.

Аномальная жара, обрушившаяся на Западную Европу, стала причиной не менее 14 тысяч преждевременных смертей в шести наиболее пострадавших странах. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предварительные данные национальных агентств и оценки исследователей.

Волна экстремального зноя, начавшаяся 18 июня и продлившаяся до 1 июля, побила температурные рекорды сразу в нескольких государствах. Ученые сходятся во мнении, что столь высокая температура была бы практически невозможна без антропогенного изменения климата, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

Согласно подсчетам Politico, Франция зафиксировала около двух тысяч смертей, Бельгия — 1740, Германия — 6800, Нидерланды — 480, а Испания — 812 летальных исходов, напрямую связанных с перегревом. В Соединенном Королевстве, по оценкам ученых из Imperial College London и Метеорологического бюро, от жары скончались примерно 2200 человек.

Отдельная сводка европейской системы мониторинга смертности EuroMOMO указывает на 10 650 смертей в 27 странах всего за одну неделю — с 22 по 28 июня.

«Очень вероятно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой. В Европе сейчас нет других очевидных причин или угроз общественному здоровью, которые могли бы это объяснить. И цифры действительно совершенно необычны по своему масштабу», — заявил главный врач датского Statens Serum Institut Лассе Скафте Вестергаард.

Эксперты подчеркивают, что жара убивает не только прямыми тепловыми ударами. Высокая температура провоцирует обострение хронических заболеваний, что делает подсчет точного числа жертв кропотливой работой, а итоговые цифры — зачастую заниженными.

Так, во Франции только за неделю с 22 по 28 июня смертность подскочила на 29%, причем большинство умерших были старше 45 лет. В Бельгии нынешняя волна зноя уже признана самой смертоносной с начала наблюдений в 2000 году, при этом 280 умерших оказались моложе 65 лет.

«Эти рекордные волны жары в очередной раз показывают, что климатический кризис — это не будущая угроза, а реальность, которая убивает прямо сейчас», — заявил министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд, комментируя данные о том, что 42% смертей от перегрева в Англии и Уэльсе можно напрямую связать с изменением климата.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о том, как Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары.

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