Почти по цене квартиры: INSTASAMKA утопила в море дорогую сумку на съемках клипа с MARGO

INSTASAMKA утопила дорогостоящую сумку в море во время съемок клипа с MARGO

Фото, видео: Пресс-служба MARGO; 5-tv.ru

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Артистка слишком сильно размахивала руками.

Российская рэп-исполнительница INSTASAMKA во время съемок совместного клипа с певицей MARGO случайно уронила в воду дорогостоящую сумку Hermes модели Kelly стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

Совместный трек MARGO и INSTASAMKA, о котором ранее писал 5-tv.ru, стал первой коллаборацией исполнительниц.

Инцидент произошел во время финального дубля уже по окончании съемок самого клипа. Артистка слишком активно двигалась в кадре под музыку, размахивала сумкой и не смогла удержать аксессуар. В результате сумка оказалась в воде.

Сумка Kelly получила название в честь актрисы и княгини Монако Грейс Келли, которая сделала эту модель узнаваемой во всем мире. Изделия бренда относятся к категории коллекционных аксессуаров и часто выпускаются ограниченными партиями. Сумка Зотеевой также была выполнена в редком голубом оттенке.

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