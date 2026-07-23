Мыть полы, молиться и голодать: грань между местью и прощением в сериале «Холод»

Любовь Аксенова две недели не ела и не пила ради роли в сериале «Холод»

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Месть — блюдо, которое нужно подавать холодным. Но какую цену придется заплатить в итоге?

Рубить головы или ловить дзен? Этим вопросом серьезно озадачились звезды, когда заговорили об обидчиках эксклюзивно с корреспондентом 5- tv.ru на премьере сериала «Холод».

Представьте, что вам захотелось отомстить за огромную несправедливость. Природа мести, как показывает практика, безмерна и непредсказуема. И ничто не обличает ее лучше, чем время.

Степан Меньшиков, пришедший на показ посмотреть на Любовь Аксенову в роли отчаянной заключенной, невольно рассуждает:

«Ведь есть восточное учение, что месть — блюдо остывшее, и подавать его надо с холодным расчетом и головой…»

Но, услышав о ситуации, в которой оказалась героиня Аксеновой, шоумен почему-то произнес: «Голову нужно отрезать!»

По сюжету «Холода» москвичка Женя попадает с мужем и дочкой в автомобильную катастрофу, спровоцированную, по глупости, детьми очень влиятельных людей. И, поскольку все решают связи, в колонию на максимально возможный срок за смерть своей семьи отправляется она, а не реальные виновники ДТП.

Конечно, после такого почти неизбежна жажда мести. Правда, самой себе или обидчикам — открытый вопрос… Месть, по мнению гостей светского раута — это страшная и темная энергия. Журналистка Елена Ханга сравнила мстительных личностей с мазохистами, ведь все то зло, которое они хотят выплеснуть на других — летит им бумерангом обратно с удвоенной силой:

«Ты просто увеличиваешь вдвое ту обиду, которую тебе нанесли…»

Гораздо сложнее, чем отомстить может оказаться только признание себя мстительным человеком. Ведь самоанализ требует смелости. Потому что откровенничать с самим собой бывает намного сложнее, чем с другими. Но именно эта способность отличает зрелую личность — видеть не только свои достоинства, но и свои ограничения, принимать их и работать над собой каждый день.

Певец Илья Гуров считает, что справился со своим эго и в доказательство смело на красных дорожках говорит о своей «нечистой» природе:

«Да, я мстительный человек и считаю, что месть — это сила. Если есть возможность наказать недоброжелателей, то нужно это сделать. Все-таки в моем понимании — это справедливость!»

Осознание своих слабых сторон не делает нас хуже. Наоборот, оно дает свободу от стереотипов, ведь невозможно изменить то, чего ты не признаешь. Правда, были на красной дорожке и те, кто старался всячески оспорить эту мысль, доказывая, что не признание своей нечистой натуры борется с эго, а отсутствие злости и обиды по отношению к другим людям.

Актер Михаил Тройник явный сторонник этой позиции. Он признает, что мстительность и злопамятность — нечеловеческие качества и пришли от эго. Как выражается актер, месть — что-то надуманное и искусственное.

«Да, сила, но слабая…» — комментирует Тройник.

Ситуация, в которую попадает героиня в сериале «Холод» показала, что мстить другим хочется только тогда, когда есть смысл жизни. А бывает, что и сама расплата может придавать сил оставаться в этом мире.

Как показывает практика, не всегда стоит винить жажду возмездия во всех грехах, иногда она может притянуть за собой и жажду жизни. То есть спасти человеческую душу от непоправимых последствий трагического поступка.

Сама Любовь Аксенова, которая примерила на себя такой непростой образ, рассказала, что именно понимание того, что у нее может получиться поквитаться с обидчиками, и придало сил жить ее героине, которая пыталась свести счеты с ней в первые месяцы на зоне.

«В сценарии персонаж, которого я играю, — Женя. Она оказывается в одиночной камере после отчаянных попыток добровольного отказа жить...» — рассказывает Аксенова.

Актриса также поделилась, что для правдивости этих сцен она сидела на сухом голодании несколько недель. И когда ей приходилось несколько раз вставать по команде: «Заключенная, встать!», у нее по-настоящему темнело в глазах и тряслись руки.

«Самое сложное — игра в таком состоянии. На момент съемок я была без воды. Мне разрешили пить только кофе. Это еще больше добавляло тремора и сердцебиения…» — вспоминает рабочий процесс Аксенова.

После встречи с другой героиней в исполнении Линды Лапиньш — опытной заключенной, которая знает о выживании в колонии все — Женя начинает учиться у нее, как становиться сильной версией себя в этом аду. Ей показывают, как драться, рыть тоннель для побега и многое другое. Подготовка к хорошо продуманной мести своим обидчикам, из-за которых девушка оказалась в тюрьме, и выстроила у нее почву под ногами. И месть стала возможной. В таком случае — это, и правда, холодное блюдо.

Но ведь бывают и ситуации, когда человек готов сгоряча лепить «ответы» обидчику…

Актер Михаил Тройник и шоумен Степан Меньшиков считают, что месть — это энергия. Как говорит Тройник, темный и низкий поток силы, которой нельзя терять власть над собой.

«К ней нужно практично относиться. Выдыхаешь и сосредотачиваешься… Знаете, когда Эминем высказался в адрес Майкла Джексона? Что сделал он? Купил его лейбл!» — подхватывает Меньшиков.

Журналистка Елена Ханга мечтала остаться незамеченной на этом шумном рауте в честь выхода сериала. Но ей не удалось скрыться от комплиментов в адрес своих передач и, конечно же, от вопросов про насущную тему — о природе мести.

Ханга считает, что в здравом уме целью жизни не может являться сведение счетов. И холодным нужно делать не блюдо для врага, а собственный пыл.

«Сердце можно остудить всегда по-разному: кто-то — через религию, а кто-то идет мыть полы — тоже помогает!» — советует настигшим ее журналистам Ханга.

Журналистка рассказала, что лично ей лень сидеть и копить в себе зло на человека, но каждый когда-то хотел отплатить за грехи другому, даже по мелочи.

Если желание действительно стоящее и истинное, его не потушит ни мытье полов, ни голод, ни тюрьма, как это и случилось с Женей — главной героиней «Холода». Елена Ханга закончила дискурс на том, что глупо фантазировать на тему того, что сделали бы вы. Все равно правды никто не скажет!

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