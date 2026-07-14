Само совершенство: какие черты лица делают людей наиболее привлекательными

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Группа независимых судей оценивала красоту участников эксперимента по стобалльной шкале.

Ученые определили формулу красоты. Они выявили черты лица, которые вызывают симпатию у большинства людей. Об этом сообщил портал Daily Mail.

Согласно результатам анализа, эталонами женской красоты можно считать актрису Марго Робби и модель Эльзу Хоск, чьи лица максимально соответствуют выявленным критериям. Среди мужчин лидерами признаны актеры Дэвид Ганди и Генри Кавилл.

Исследователи отметили, что, несмотря на индивидуальные вкусы, существуют универсальные физические характеристики, которые подсознательно воспринимаются как наиболее притягательные.

В ходе научной работы специалисты провели 3D-сканирование лиц более чем 600 молодых людей. Чтобы исключить субъективность, на каждое изображение нанесли свыше 700 цифровых меток. Это позволило детально изучить структуру костей и мягких тканей.

Группа независимых судей оценивала привлекательность участников по стобалльной шкале. Анализ показал, что самые высокие оценки получили женщины с узкими лицами и объемными губами. Также важным фактором оказался аккуратный нос с чуть приподнятым кончиком.

Мужская привлекательность оказалась тесно связана с выраженной мужественностью черт. Для идеального мужского лица характерны острые углы, массивная нижняя челюсть и четко очерченный подбородок.

Автор исследования Георгиос Канавакис из Афинского национального университета имени Каподистрии пояснил, что внешние данные критически важны для социальных взаимодействий — от первого впечатления до карьерных перспектив.

Ранее сопутствующие тесты показали, что женские лица в среднем воспринимаются как более эстетичные, чем мужские.

Ученые связывают это с тем, что избыточная маскулинность иногда ошибочно считывается как признак агрессии.

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