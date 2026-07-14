Ее не узнать: дочь Славы высказалась о кардинальных изменениях внешности певицы

Дочь певицы Славы рассказала о ее преображении после отказа от вредных привычек

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Александра Морозова рассказала о новых привычках матери после сложного периода.

Дочь 46-летней певицы Славы Александра Морозова рассказала о том, как изменилась ее мать после пересмотра образа жизни. В беседе с 7Дней.ru она отметила, что артистка стала уделять больше внимания спорту и восстановлению здоровья. И теперь ее просто не узнать.

Весной 2026 года певица Слава сообщила о временной паузе в творческой деятельности из-за проблем с самочувствием. Перед этим артистка столкнулась с трудностями во время одного из выступлений в Пензе и призналась, что плотный гастрольный график негативно отразился на ее состоянии.

Позже исполнительница заявила о намерении отказаться от алкоголя и других вредных привычек. Спустя несколько месяцев она продемонстрировала заметные изменения: певица похудела, занялась своим физическим и эмоциональным состоянием, а также пересмотрела круг общения.

Александра Морозова рассказала, что гордится решением матери изменить привычный уклад жизни.

«Я на самом деле просто восхищена ей. Она очень круто выглядит и реально каждый день занимается спортом! Ходит на степпере, бегает на дорожке и после того, как я к ней пришла домой и походила на степпере — тоже себе купила такой. Она катается на велосипеде, много гуляет — постоянно ведет активный образ жизни», — рассказала Морозова.

Дочь певицы также поделилась собственным опытом борьбы с лишним весом. Она призналась, что использует современные методы коррекции веса, однако хотела бы в дальнейшем самостоятельно контролировать питание.

Морозова отметила, что ей бывает сложно справляться с повышенным аппетитом и соблюдать режим питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава рассказала о жизни после отказа от алкоголя. Артистка отметила, что за три месяца без спиртного смогла заметно изменить внешний вид, однако улучшение физической формы не привело к такому же эмоциональному состоянию.

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