Назван серьезный риск использования нейросетей

Lenta.ru: в нейросети нельзя загружать документы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пользователь может потерять контроль над конфиденциальной информацией.

Популярные нейросети могут представлять риск для пользователей, если загружать в них документы с конфиденциальной информацией. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«После загрузки пользователь уже не может полностью контролировать, где именно будет храниться эта информация, как долго она сохранится и каким образом может использоваться в дальнейшем», — сказал специалист.

При работе с ИИ он порекомендовал передавать сервису только ту информацию, которая действительно необходима для выполнения конкретной задачи.

В первую очередь эксперт посоветовал не загружать в нейросети фотографии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, банковских карт, страховых полисов и билетов с QR-кодами.

Осторожность, по словам Силаева, стоит соблюдать и при работе с финансовыми, юридическими и медицинскими документами.

«Если без загрузки документа обойтись невозможно, перед отправкой следует удалить фамилии, адреса, номера документов, банковские реквизиты, QR-коды, подписи и названия организаций», — рассказал Силаев.

Кроме того, специалист призвал не загружать в общедоступные нейросети внутреннюю рабочую переписку, коммерческие предложения, проекты договоров, клиентские базы и исходный код.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что создатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым разработчиком моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.