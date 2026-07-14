Назван серьезный риск использования нейросетей
Lenta.ru: в нейросети нельзя загружать документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Пользователь может потерять контроль над конфиденциальной информацией.
Популярные нейросети могут представлять риск для пользователей, если загружать в них документы с конфиденциальной информацией. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«После загрузки пользователь уже не может полностью контролировать, где именно будет храниться эта информация, как долго она сохранится и каким образом может использоваться в дальнейшем», — сказал специалист.
При работе с ИИ он порекомендовал передавать сервису только ту информацию, которая действительно необходима для выполнения конкретной задачи.
В первую очередь эксперт посоветовал не загружать в нейросети фотографии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, банковских карт, страховых полисов и билетов с QR-кодами.
Осторожность, по словам Силаева, стоит соблюдать и при работе с финансовыми, юридическими и медицинскими документами.
«Если без загрузки документа обойтись невозможно, перед отправкой следует удалить фамилии, адреса, номера документов, банковские реквизиты, QR-коды, подписи и названия организаций», — рассказал Силаев.
Кроме того, специалист призвал не загружать в общедоступные нейросети внутреннюю рабочую переписку, коммерческие предложения, проекты договоров, клиентские базы и исходный код.
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