Не только право, но и обязанность: как заставить соседей ухаживать за участком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Безответственность владельцев заброшенных дач может привести к пожару.

Обратиться с жалобой на заброшенный дачный участок по соседству можно через Росреестр. Об этом изданию Газета.ру рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Для того чтобы заставить недобросовестных владельцев земельных участков ухаживать за территорией, нужно заснять на фото или видео нарушения, а затем уже с этими доказательствами идти в соответствующие инстанции, объяснил эксперт.

«Можно обратиться к председателю СНТ (садовое некоммерческое товарищество. — Прим. ред.), а если решить вопрос внутри товарищества не удается — в местную администрацию или территориальный орган Росреестра. Когда есть угроза пожара из-за сухой травы или мусора, стоит сообщить об этом и в МЧС», — уточнил Чернышев.

Он также добавил, что лишить собственника его земельного участка не так просто. И лишь заросшей травой земли недостаточно. После обращения будет проводиться специальная проверка. На ее основании выдадут соответствующее предписание, обязывающее привести территорию в порядок. А в некоторых предусмотренных законом случаях владельцев могут привлечь к административной ответственности.

Собственники, по словам вице-спикера Госдумы, должны помнить, что они имеют не только право на владение землей, но и обязанность ее использовать по назначению. Более того, они должны соблюдать требования безопасности и своими действиями или бездействием не нарушать права других.

Ведь заброшенный участок — это проблема не только владельцев. Высокая сухая трава в жаркую погоду повышает риски пожара так же, как мусор или разрушающиеся постройки. Кроме того, все это может создавать соседям ощутимые неудобства.

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