«Выпрыгнули в окно»: мать пропавших в Карелии подростков об их исчезновении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Детей заметили на трассе, когда они шли в сторону Петрозаводска.

Пропавшие в Карелии подростки ушли из дома после того, как мать не разрешила им гулять. Дети выпрыгнули в окно и скрылись, при этом серьезного конфликта в семье перед их исчезновением не было. Об этом мать разыскиваемых Анастасия Уланова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам женщины, дети ушли из дома в городе Кондопога 13 июля примерно в 18:00. В тот момент она находилась на работе и вернулась только около 21:00.

«Ничего не случилось. Просто дома в окно выпрыгнули и убежали. Просто были наказаны, я не пустила их гулять. И вот они решили самостоятельно уйти», — рассказала Уланова.

Обнаружив, что детей нет дома, женщина начала искать их по городу. Около полуночи знакомые сообщили ей, что видели на трассе троих детей. Мать отправилась в указанное место. Однако никого там уже не обнаружила. После этого она сразу обратилась в полицию.

Уланова уточнила, что раньше дети уже уходили из дома без разрешения. При этом они всегда оставались в пределах города. Обычно их находили на детских площадках или в других знакомых местах.

«Такого не было, что они собрались в какой-то другой город, где-то на трассах ходили или попутки ловили», — отметила мать подростков.

Позже появилась информация, что около пяти утра детей заметил проезжавший мимо мужчина. По его словам, подростки находились возле поселка Лучевой и шли в сторону Петрозаводска.

Мать призналась, что не понимает, зачем дети могли направиться туда. Родственников или знакомых в Петрозаводске у семьи нет, а сами подростки практически не знают город.

«Мы вообще туда не ездим. Они даже в принципе города не знают», — добавила Уланова.

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