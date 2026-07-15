Не хуже аптечных средств: какие фрукты помогают наладить работу кишечника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В сезон отпусков и дачных перекусов каждый пятый взрослый периодически сталкивается с запорами.

Справиться с нарушением работы кишечника можно без лекарств. Кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в интервью изданию aif.ru перечислила доступные натуральные средства, которые по эффективности не уступают аптечным препаратам.

Летом риск запора вырастает из-за обезвоживания и смены привычного рациона. Согласно статистике, с проблемой сталкиваются до 20% взрослых, а после 65 лет — уже 30% в силу замедления метаболизма и падения мышечного тонуса кишечника. Однако эксперт советует не торопиться с медикаментами.

В топ-5 вошли ржаной хлеб, чернослив, минеральная вода с магнием, киви и псиллиум (подорожник). Особое внимание эксперт уделила киви: клинические испытания показали, что употребление от двух до трех плодов в день превосходит по действию десять граммов псиллиума — признанного «золотого стандарта».

Для мягкого эффекта диетолог также порекомендовала употреблять свеклу, тушеную морковь, капусту, сливы и абрикосы, а на завтрак — салат из огурцов с капустой и ложкой растительного масла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свеклу признали полезной для здоровья — она способствует снижению кровяного давления и повышению либидо.

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