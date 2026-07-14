Нужно остановиться: почему спешка помогает телефонным мошенникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Общение на ходу снижает бдительность и увеличивает риск стать жертвой аферистов.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс рассказал, как телефонные мошенники используют состояние спешки, чтобы добиться доверия собеседника и получить конфиденциальные данные. В беседе с aif.ru эксперт отметил, что, несмотря на регулярные предупреждения со стороны банков, СМИ и правоохранительных органов, граждане продолжают становиться жертвами аферистов.

«Про мошенников, про то, что нельзя называть пин-коды, пароли и вот это все, — сказано не знаю сколько раз. Это везде: в интернете, в СМИ, родственники друг другу говорят», — высказался Хорс.

По словам психолога, людей, столкнувшихся с телефонным мошенничеством, условно можно разделить на две группы. К первой он отнес тех, кто неоднократно попадается на аналогичные схемы.

«Есть такое понятие — „слабое звено“. Такие люди будут попадаться вновь и вновь. Причина в отсутствии критического мышления», — пояснил он.

Вторая категория, по оценке психолога, включает людей, которые становятся жертвами случайно. Речь идет о ситуациях, когда человек отвечает на звонок во время спешки, отвлекается на дорогу, работу или другие дела и не успевает внимательно оценить происходящее. В таких условиях злоумышленникам значительно легче создать ощущение срочности и подтолкнуть собеседника к необдуманным действиям.

«Не разговаривайте на бегу. Если вы спешите, ваш мозг не успевает анализировать информацию. И ни в коем случае не озвучивайте явки-пароли, которые у вас просят. Никаких кодов из СМС, никаких пин-кодов — это ваша личная тайна», — подчеркнул эксперт.

Если звонок поступил в неудобный момент или вызывает сомнения, специалист порекомендовал завершить разговор, а затем самостоятельно связаться с банком или другой организацией по официальному номеру телефона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники вербуют женщин через социальные сети под предлогом участия в программах суррогатного материнства. Одной из потерпевших заявили, что ребенок появился на свет с патологиями, из-за чего ей отказали в выплате обещанного вознаграждения.

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