«Путешествуем без него»: куда пропал сын Кузьминой от первого мужа

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

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Второй брак актрисы общественность резко раскритиковала.

Актриса Ольга Кузьмина не бросала старшего сына Гордея. Об этом написало издание 7Дней.ru, процитировав ответ артистки на домыслы хейтеров.

Интернет-пользователи обвинили знаменитость в том, что после развода с первым мужем и рождением дочери Миры-Марии, она перестала воспитывать старшего наследника. К такому выводу они пришли после того, как мальчик пропал из ленты в социальных сетях Кузьминой.

Однако актриса решила развеять домыслы. Она пояснила, что ее сыну уже 12 лет и у него есть свои интересы, друзья и желания.

«Гордею 12 лет, и он может не находиться со мной рядом 24/7. Он сам решает, хочет сниматься или нет. Иногда мы путешествуем без него, но это не значит, что мы его бросаем. Сын может сам отказаться. У него есть друзья, с которыми он гуляет без моего надзора и «фотоохоты», — заверила знаменитость.

К тому же мальчик не перестал общаться с отцом, напротив, они много времени проводят вместе, особенно на выходных и каникулах.

Поэтому она попросила подписчиков не переживать о судьбе Гордея, заверив, что все в их семье «происходит по взаимному согласию».

Сына актриса родила от первого мужа — Алексея Терещенко. Однако их брак распался. Вторым супругом знаменитости стал экскурсовод Евгений Апанасевич. Новость об их романе обернулась общественным скандалом, так как на момент знакомства мужчина был женат и уже имел двоих детей.

Вскоре возлюбленный артистки развелся и узаконил отношения уже с Кузьминой. В этом браке и родилась Мира-Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анна Седокова запретила сыну Гектору контактировать с наследником своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы Кристианом. Адвокат семьи спортсмена заявила, что артистка препятствовала общению супруга с сыном еще при жизни мужчины.

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