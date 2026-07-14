Недетские траты: ФАС призвала 18 ритейлеров ограничить наценки на школьные товары

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Письма направлены крупнейшим продавцам канцелярии, техники, книг и одежды.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала новый этап сдерживания стоимости товаров для учащихся, разослав предложения о добровольных обязательствах в адрес 18 крупных торговых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Письма были направлены в группы компаний „Мэлон Фэшн груп“, Х5, „Детский мир“, „Читай город“, „Леонардо“, „Офисмаг“, „Гулливер“, „Комус“, „Метро“, „Стокманн“, „Лента“, „Ашан“, „О’Кей“, „Магнит“, „Вкусвилл“, „М-Видео“, „Ситилинк“ и ДНС», — уточнили в ФАС.

В антимонопольном органе напомнили, что часть ритейлеров уже участвует в этой программе.

«Сети „Детский мир“, „Комус“, „М-Видео“, „Ситилинк“ и ДНС на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства. <…> Это позволило повысить ценовую доступность таких товаров для семей с детьми школьного возраста по всей стране», — подчеркнули в службе.

Власти пытаются заранее предотвратить скачок цен в преддверии начала учебного года, используя механизм самоограничения для ключевых игроков рынка. Учитывая ежегодные траты родителей в преддверии нового учебного года, инициатива может помочь сохранить значительное количество средств.

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