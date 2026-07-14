Тела троих погибших извлекли из-под завалов после обрушения дома в ЛНР

Фото, видео: MAX/ГУ МЧС России по ЛНР; 5-tv.ru

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Поисково-спасательные работы завершены.

На месте обрушения жилого дома в городе Краснодон Луганской Народной Республики (ЛНР) завершены поисково-спасательные работы. Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела троих погибших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщин», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

В ходе работ сотрудникам МЧС России удалось спасти одну женщину. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще в МЧС добавили, что в ликвидации последствий принимали участие 21 спасатель и четыре единицы техники.

Ночью 14 июля в одном из жилых домов Краснодона произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате чего один подъезд обрушился. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться два человека. Сотрудники МЧС разбирали завалы вручную и с помощью тяжелой техники.

Ранее два человека пострадали в результате хлопка газа в автомобиле в Буйнакске Республики Дагестан. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

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