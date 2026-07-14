«Абсурд»: Песков о решении ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС

Песков прокомментировал о решении ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В понедельник Европейский союз утвердил очередные ограничения в отношении ряда российских компаний.

При введении санкций Европейский союз (ЕС) придерживается репрессивного подхода, а не демократического. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на брифинге.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал решение ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС.

«Введение санкций против мессенджера мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает эти санкции», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что МАКС — это не единственный мессенджер, столкнувшейся с подобной проблемой.

«Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие», — заключил Дмитрий Песков.

В минувший понедельник ЕС ввел новые санкции против России. В «черный список», кроме мессенджера МАКС, также попала отечественная компания VK. Официальные представители платформы сообщили, что ограничения Запада никак не повлияют на работу площадки. Все сервисы доступны пользователям в обычном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЕС вопреки санкциям увеличил закупки российского СПГ. За первое полугодие 2026 года европейские страны приобрели у РФ рекордный объем природного газа.

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