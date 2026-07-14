Воняют после стирки: как правильно очистить полотенца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Проблему может усугублять бытовая химия и даже сама стиральная машина.

Полотенца приобретают отвратительный затхлый запах из-за колоний бактерий, которые не уничтожаются обычной стиркой при 30-40 градусах. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Современные режимы стирки часто выполняются при температуре 30-40 градусов, что позволяет сохранить цвет и структуру ткани, но не обеспечивает полного удаления микробной биопленки», — объяснил специалист.

По его словам, после каждого использования на ткани остаются влага, частицы кожи и кожное сало. В теплой и плохо проветриваемой ванной это превращается в идеальную среду для размножения микроорганизмов.

Именно продукты их жизнедеятельности дают тот самый кисловатый или затхлый душок. Обычная стирка смывает лишь часть бактерий, но оставшиеся в волокнах тут же принимаются восстанавливать колонию. Запах возвращается моментально.

Усугубляет проблему и бытовая химия. Избыток кондиционера и моющего средства забивается между волокнами, удерживая влагу и замедляя сушку. Плотные махровые полотенца страдают от этого гораздо больше тонких.

Нередко виновником оказывается и сама стиральная машина — если в манжете или отсеке для порошка скопилась грязь, микроорганизмы попадают на чистую ткань прямо во время цикла.

Химик посоветовал не оставлять полотенца скомканными, а сразу расправлять и сушить.

Стирать их лучше отдельно от одежды, смело выставляя высокие температуры. И не забывать регулярно чистить саму стиральную машину.

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