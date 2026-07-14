Движение по Невскому проспекту открыли в полном объеме
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
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При этом обновление на главной улице Петербурга продолжаются.
Долгожданная новость для жителей Петербурга и гостей северной столицы. Движение на всех участках главной и самой известной городской магистрали — Невского проспекта — с этого дня вновь открыто в полном объеме. Его часть от площади Восстания до площади Александра Невского была на ремонте с конца июня.
За короткий срок там обновили дорожное покрытие, инженерные коммуникации, сделали разметку.
Впрочем, обновления продолжаются. Уже идет ремонт фасадов зданий на Невском. А в будущем году там закончат ремонт тротуаров.
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