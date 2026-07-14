«Русскоязычный гимн надежды»: Митя Фомин о своем главном хите

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Визитной карточкой певца на долгие годы стала незамысловатая позитивная песенка с глубоким смыслом.

Певец Митя Фомин признался, что песня «Все будет хорошо», ставшая его визитной карточкой, появилась в непростой период жизни, когда после ухода из группы ему пришлось практически заново строить сольную карьеру. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам Фомина, после ухода из коллектива в 2010 году композитор Алексей Романов написал для него песню «Вот и все». Несмотря на то, что композиция попала в чарты и активно звучала в эфире, она не принесла артисту ожидаемого профессионального прорыва.

«Я как человек, который очень много работал в известном коллективе, сидел без работы. Несмотря на то, что она была в чартах, она везде крутилась, но никто не слышал меня в ней, не приглашал на концерты. Мне нужен был еще какой-то хит, и я пришел к Алексею, говорю: «Слушай, Леша, напиши, сделай так, чтобы все стало хорошо», — вспомнил исполнитель.

Именно после этого, рассказал певец, Романов создал композицию «Все будет хорошо», которая изменила его творческую судьбу. Фомин назвал ее «русскоязычным гимном надежды, гармонии и созидания» и отметил, что именно этот трек помог ему состояться как сольному артисту.

По мнению исполнителя, секрет популярности песни кроется не только в простой мелодии, но и в ее глубоком смысле. Он считает композицию настоящим жизненным ориентиром.

«Это мантра, это девиз, это лозунг, это молитва, как угодно, это манифест. И сейчас очень многие психологи говорят о том, что мы должны себя программировать на положительный лад. И эта песня, слава Богу, не перестает вдохновлять людей по всему миру, русскоязычное население на планете Земля знает эту песню», — подчеркнул Фомин.

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