Путин поручил упростить условия для малого и среднего бизнеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правительство должно подготовить первые предложения к 1 октября.

Президент России Владимир Путин распорядился кардинально упростить предпринимательскую деятельность для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в производстве товаров. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство товаров», — говорится в тексте поручения, данного по итогам совещания.

Кабинету министров предстоит сесть за стол переговоров с ведущими деловыми объединениями и выработать конкретные меры уже к 1 октября.

Это лишь часть масштабной ревизии делового климата. Правительству вместе с губернаторами и представителями бизнеса также поручено сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов, которые планируется реализовать вплоть до 2035 года.

Все эти проекты чиновники должны будут лично сопровождать, а при необходимости — донастроить под них меры господдержки. Отчитываться о ходе этой работы поручено раз в полгода, начиная с 1 ноября.

Это решение продолжает линию на поддержку предпринимателей. Ранее глава государства пролонгировал налоговые каникулы для малого бизнеса, подписав закон о сохранении до 2030 года порога годового дохода в 20 миллионов рублей. Благодаря этому организации и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения смогут не платить НДС и в 2027–2029 годах.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень инфляции в России в 2026 году приблизится к 5,2%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.