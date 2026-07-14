Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Доклады по поручениям должны быть представлены до конца 2026 года, часть — до 2027 года.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, прошедшего 3–6 июня 2026 года. Документ опубликован на сайте Кремля 14 июля.

Правительству поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики на период до 2036 года.

Кроме того, совместно с Госдумой и Банком России правительству предстоит внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем.

Доклады по поручениям должны быть представлены до конца 2026 года, часть — до 2027 года.

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