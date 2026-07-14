Определены первые участники Международного фестиваля молодежи

Фото: пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи

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Как проходит отбор на крупнейшее международное молодежное событие 2026 года.

С 11 по 17 сентября 2026 года Екатеринбург станет Городом молодежи мира — Международный фестиваль молодежи, проводимый в столице Урала, объединит 10 000 молодых лидеров из России и зарубежья. Первая тысяча счастливчиков уже получила заветные приглашения от организаторов.

«Нашими экспертами проводится масштабная аналитическая работа по отбору заявок. При высокой конкурентной среде (14 претендентов на место у иностранцев и 8 — у россиян) нам предстоит выбрать 10 тысяч лучших анкет: по 5 тысяч из каждой категории. Ключевыми критериями оценки выступают профессиональная экспертиза, достижения и наличие успешно реализованных проектов в одной из 8 сфер: государственное управление; медиа; наука и образование; предпринимательство; цифровизация и IT; креативные индустрии, культура и творчество; гражданская активность; спорт и здоровье, а также мотивация кандидата к развитию международного сотрудничества и межкультурному обмену», — заявил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Заявочная кампания на Международный фестиваль молодежи длилась четыре месяца и завершилась 31 мая. По ее итогам организаторы получили 113 000 заявок из 191 страны. Впервые в истории фестивалей заявок от иностранцев поступило более чем на 30 000 больше, чем россиян — почти 72 000. При этом лишь 4 000 из них поступили от иностранцев, проживающих в РФ, — основное количество пришло напрямую из-за рубежа.

«Я всегда мечтала принять участие в Фестивале, поскольку это возможность представить не только себя, но и свою страну. Как глава международной молодежной конференции „Россия и Монголия: молодежное движение“, я вижу в этом большую честь и ценный шанс развить свой проект, встретить единомышленников, найти новых партнеров и перенять опыт у профессионалов своего дела. Я с нетерпением жду возможности пообщаться с участниками из разных стран, обменяться идеями, обсудить будущие проекты и открыть новые возможности для сотрудничества. Мне также очень хотелось бы посетить Екатеринбург, чтобы больше узнать об Уральском федеральном университете и его международном сообществе, ведь многие студенты из Монголии учатся там и имеют тесные связи с этим университетом. Надеюсь встретиться с местными представителями, познакомиться с городом и культурой, а также ощутить его вдохновляющую атмосферу», — поделилась инженер, EdTech-блогер, участница МФМ-2026 из Монголии Золгэрэл Очгэрэл.

Заявки от российских участников поступили со всех 89 регионов России, а также федеральной территории «Сириус» и Байконура. Свое желание принять участие в Фестивале изъявили порядка 550 соотечественников из-за рубежа.

«Я работаю на стыке бизнеса и IT, поэтому особенно заинтересован в новых контактах, совместных проектах и диалоге с молодежью из других стран. Интересно обсудить, как у них развиваются инициативы и происходит взаимодействие с государством. В Екатеринбурге я уже бывал и ценю его за деловую атмосферу и гостеприимство. Во время Фестиваля он, уверен, раскроется по-особенному — как пространство для идей, общения и новых возможностей. Я хочу показать Россию как страну возможностей и сильной молодежи, рассказать о развитии технологий, поддержке инициатив и реальных проектах, которые создаются у нас в регионе. Важно передать, что идеи здесь не остаются словами, а превращаются в конкретные результаты», — поделился руководитель группы роботизации в IT-компании, участник Фестиваля из Челябинской области Владимир Курзаков.

Отбор — как для россиян, так и для иностранцев — проходит в рамках открытого конкурса. Решение о приглашении принимают эксперты Конкурсной комиссии Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, оценивая личные качества претендентов.

Заявки участников, постоянно проживающих на территории России, помогают оценивать специально созданные Региональные конкурсные комиссии (РКК). Они представлены экспертами в сфере молодежной политики и международных отношений, представителями палаты молодых законодателей при Совете Федерации, а также специалистами по восьми тематическим направлениям, которые представляют участники Фестиваля.

Однако именно Дирекция утверждает итоговый состав участников от каждого региона, после чего передает списки профильным региональным органам власти для формирования делегаций.

Для оценки заявок иностранных участников Дирекция прибегает к экспертизе своих многочисленных зарубежных партнерских организаций.

Такой подход гарантирует прозрачность: место в делегации получают благодаря доказанной компетенции и мотивации.

Что оценивают эксперты

При подаче заявки участники проходили два конкурсных этапа.

Первый этап предполагал написание развернутого эссе. Помимо стандартных биографических данных, требовалось подробно описать профессиональные и личные достижения, представить уже реализованные или находящиеся в стадии разработки проекты, обосновать свой потенциальный вклад в развитие международного молодежного сотрудничества, а также четко продемонстрировать личную мотивацию к выстраиванию связей с другими участниками.

«Самым сложным было оригинально рассказать свою личную историю и в то же время показать профессиональный опыт. Мне хотелось, чтобы комиссия по отбору кандидатов поняла не только то, что я сделал, но и почему международное сотрудничество и молодежный диалог так важны для меня. Работая над эссе, я осмысливал свой опыт в сфере государственной политики, участие в молодежных проектах и международных отношениях. На видео я не пытался произнести безупречную речь, а сосредоточился на том, чтобы говорить естественно и показать искреннюю мотивацию. Я тщательно готовился к обоим этапам и уверен, что решающую роль сыграла именно искренность», — рассказал участник из Аргентины, директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно.

Второй этап был посвящен созданию видеовизитки. В этом формате участнику необходимо было ярко и структурированно представить себя и свои инициативы, а главное — убедительно доказать свое право на участие в фестивале. Перед каждым стояла непростая задача: не просто рассказать о себе, а по-настоящему вдохновить эксперта по ту сторону экрана. Эксперты оценивали искренность, лидерский потенциал, идеи, способность «упаковать» смыслы своих инициатив и неподдельный интерес к участию в глобальном международном молодежном событии.

«Больше всего усилий заняла видеовизитка. Эссе получилось написать быстро: я системно собрала свои мысли и перенесла их в текст, главное было — уложиться в лимит и сохранить смысл. А вот для видео пришлось подбирать подходящее освещение и организовывать съемку после рабочего дня, поэтому процесс занял больше времени. Мы подавали заявки вместе с коллегами, и когда одна из них написала, что прошла отбор, я сразу проверила свой личный кабинет. С большим волнением открыла результат — и увидела, что моя заявка тоже принята. Это был момент огромной радости, хотя внутри все равно оставалось небольшое волнение до подтверждения», — поделилась Джамиля Гергокова из Карачаево-Черкесской Республики.

Завершение отбора запланировано на начало августа, когда последний, десятитысячный участник получит свое приглашение. Первая тысяча уведомлений уже разослана.

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