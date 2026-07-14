«Под фактической блокадой»: британский политолог об ударах России по порту Одессы

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Украина, по мнению эксперта, не сможет нанести сопоставимый ущерб.

Удары российской армии по портовой инфраструктуре Одессы фактически привели к блокаде гавани. Об этом заявил британский политолог и военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Россия наносит очень мощные удары по порту Одессы. На мой взгляд, Одесса уже очень много месяцев находится под российской блокадой. И удары по порту Одессы сделали украинский экспорт через Одессу чрезвычайно затруднительным», — отметил эксперт.

Он также добавил, что нельзя сравнивать положение Украины и России в этом вопросе. Даже если Киеву удастся блокировать какой-либо порт, например, в Мариуполе — это не станет критичным для экономики России.

А вот для Незалежной порт в Одессе — это ключевая морская гавань. Он подчеркнул, что возможности Украины нанести нашей стране сопоставимый с этим ущерб крайне ограничены.

Армия России нанесла удары по военным объектам в порту Одессы. Среди них: склады с боеприпасами, цели, связанные с горюче-смазочными материалами, пункты управления перевозками, контейнеровозы и суда, участвующие в доставке грузов ВСУ, а также морской нефтяной терминал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные поразили военные предприятия в Киеве. Атакованные объекты участвовали в производстве дронов и ракет для ВСУ.

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