Космический десерт: астрономы обнаружили сахар в межзвездном пространстве

Фото: www.globallookpress.com/GTW

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это открытие повышает шансы на существование внеземной жизни.

В разреженных облаках газа и пыли, известных как межзвездная среда, были обнаружены следы эритрулозы. Этот вид сахара хорошо знаком людям на Земле, так как он встречается в малине и используется в производстве средств для автозагара. Об этом сообщило The Korea Times.

Новое научное открытие стало возможным благодаря работе двух радиотелескопов, расположенных на территории Испании. Астрофизики проанализировали данные, полученные из массивного газового облака, находящегося неподалеку от центра Млечного Пути.

Чтобы подтвердить находку, специалисты сопоставили сигналы из космоса с лабораторными образцами сахара в газообразном состоянии. Этот регион примечателен еще и тем, что его пересекали аппараты-близнецы НАСА «Вояджер». Сейчас они являются самыми удаленными от Земли рукотворными объектами.

Эритрулоза сама по себе не считается жизненно важным элементом. Однако она способна легко трансформироваться в формы, которые могут стать катализатором биологических процессов на нашей планете.

Астрофизик из Университета Аризоны Эрика Хамден отметила, что обнаруженное вещество является одним из самых сложных видов сахара, когда-либо найденных в космосе. По ее словам, это «первозданный пример материи, просто дрейфующей в галактике».

Авторы исследования предполагают, что ключевые элементы для возникновения жизни могли существовать еще до формирования Солнечной системы, а не были занесены кометами позже.

Исаскун Хименес-Серра из испанского Центра астробиологии считает, что наличие таких ингредиентов в разных частях галактики значительно повышает шансы на существование жизни в других уголках Вселенной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.