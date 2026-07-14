«Медийная вещь»: военный эксперт о предоставлении Украине лицензии на производство ракет

Фото, видео: Reuters/ABACA; 5-tv.ru

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На то, чтобы развернуть в Киеве новые заводы, могут уйти годы.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине лицензии на производство ракет и авиабомб — информационный шум. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По словам эксперта, в перспективе Париж мог бы выдать Киеву лицензию на производство ракет. Но даже при наличии такого документа Украине понадобятся годы, чтобы начать производить что-то самостоятельно.

«Возможно, потенциально они могли бы сделать это за шесть месяцев или даже за три месяца (начать производить ракеты. — Прим. ред.). Но как только они начнут это делать, то заводы будут выявлены и уничтожены (российской армией. — Прим. ред.)», — сказал Эрл Расмуссен.

Военный эксперт добавил, что, по его мнению, Макрон делает подобные заявления ради привлечения внимания.

«Это медийная вещь. Это пропагандистская вещь. На самом деле это никак не повлияет, что касается исхода на поле боя. Совершенно никак», — подчеркнул Эрл Расмуссен.

Он пояснил: на то, чтобы запустить подобные заводы, требуется время — от трех до пяти лет. За это время, как уточнил собеседник издания, нужно создать новые производственные линии, найти людей, обучить их.

«Это нереалистично, и это вообще никак не повлияет. Но для СМИ это хорошо», — заключил Эрл Расмуссен.

Ранее политолог Инна Литвиненко в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, что Европа и страны G7 осознают то, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Но, несмотря на это, ЕС делает все возможное, чтобы выиграть время для Киева.

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