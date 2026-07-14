Тайная встреча в Нью-Йорке: как принцесса Диана очаровала Кеннеди-младшего

Фото: www.globallookpress.com/Phil Loftus/Capital Pictures

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Они долго поддерживали связь через переписку.

Сын 35-го американского президента Джон Кеннеди-младший был глубоко впечатлен встречей с принцессой Дианой во время их единственного свидания в Нью-Йорке. Об этом сообщило Radar Online.

Тайная встреча состоялась в декабре 1995 года в отеле Carlyle. Кеннеди-младший, недавно запустивший политический журнал George, мечтал видеть «принцессу людских сердец» на обложке своего издания.

Переписка между ними началась осенью того же года, когда бизнесмен отправил леди Ди официальное письмо с предложением о сотрудничестве. Подруга Кеннеди Саша Чермаефф пояснила, что Диана была идеальным кандидатом. Она олицетворяла собой пересечение политики и мира знаменитостей.

Несмотря на то, что принцесса вежливо отклонила предложение сняться для обложки, она согласилась на личное знакомство, которое прошло в обстановке строгой секретности.

Бывший личный секретарь Дианы Патрик Джефсон вспоминает, что атмосфера была дружелюбной и даже слегка кокетливой, хотя и не переходила границ дозволенного. По его словам, Джон Кеннеди-младший вел себя крайне учтиво и выглядел очарованным.

После этой встречи знаменитости продолжали поддерживать связь через переписку. В одном из последних писем, датированном февралем 1997 года, Диана благодарила Джона за внимание и сочувствовала постоянному давлению со стороны папарацци, с которым сталкивался он и его супруга Кэролин Бессетт.

Однако принцесса и наследник американского президента погибли в катастрофах с разницей всего в два года. Леди Ди разбилась 31 августа 1997 года в автомобильной аварии в Париже в возрасте 36 лет.

Джон Кеннеди‑младший погиб 16 июля 1999 года в авиакатастрофе. Он управлял самолетом Piper Saratoga, на борту которого также находились его жена Кэролин Бессетт‑Кеннеди и ее сестра Лорен Бессетт.

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