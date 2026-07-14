Затопило дома и дороги: Свердловская область тонет из-за тропических ливней

Фото, видео: МЧС РОССИИ; 5-tv.ru

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Дожди останутся в регионе еще как минимум на неделю.

Эвакуация сейчас идет в нескольких районах Свердловской области. Всего за пару дней там выпало две июльские нормы осадков. Введен режим ЧС. Из берегов выходят реки. Сразу четыре водохранилища переполнены.

В зоне бедствия — не только жилые дома, но также санаторий и детский лагерь, где досрочно завершили смену. О ситуации в наиболее пострадавшем от паводков регионе — корреспондент «Известий» Нина Катаева.

По домам в Реже можно передвигаться только вплавь. И это еще вода отступила.

— Все подоконники в иле, в воде. Вот уровень фактический воды.

Это уже второе наводнение, которое переживают местные за последние две недели. Едва люди оправились от первого шока — и тут новое потрясение.

«Посмотрите, сколько всего, все надо выбрасывать — и телевизор», — со слезами говорит жительница Режа Валентина Русакова.

Половодье оказалось настолько стремительным, что люди едва успели покинуть дома.

«Мы сидим смотрим, просто люк поднимается, вода вот так и полностью пошла. Котомочки на плечи — и вот так. Мы просто булькнулись в воду и за руку пробирались вдвоем», — сказала жительница Режа Ирина Тычкина.

Режим ЧС объявили в Ирбитском муниципалитете. Здесь размыты мосты и дороги. Гусеничная техника МЧС курсирует по затопленным улицам и перевозит пострадавших от наводнения.

«С пятницы с вечера прорвало плотину на Анохина. Вода пошла через Лягу. Ляга начала подниматься», — сказал заместитель главы администрации Ирбитского МО Федор Конев.

Затяжные, почти тропические дожди быстро переполнили ключевые водохранилища. Из берегов вышли несколько крупных рек.

Сразу четыре плотины по течению реки Ирбит несколько суток сдерживали стихию, чтобы избежать потопа, но дожди оказались сильнее. Пришлось открывать шлюзы, увеличив сброс воды до 1200 кубов в секунду — это в три раза больше обычного.

Один за другим под воду стали уходить села вниз по течению.

«Пока вода не убывает, не уступает нам. Здесь, в Речкалово, размыло дорогу, затопило и размывает дорогу», — сказал заместитель директора аварийно-спасательного отряда «РМК Поиск» Тимур Гайнуллин.

В зоне затопления оказался социально-реабилитационный центр. Десятки пенсионеров успели экстренно эвакуировать, когда вода уже зашла в здание.

Раньше времени закончилась смена в детском лагере «Салют» для полутора сотен школьников. Подростков вывозили автобусами и спецтехникой МЧС.

С тонущей фермы спасают коров. В сухое место перевезли уже несколько сотен голов. Еще несколько тысяч племенных буренок стоимостью под два миллиона рублей остаются пока на затопленной ферме.

Сложной остается обстановка в семи свердловских муниципалитетах. Но оставлять хозяйства соглашаются не все.

За последние сутки в Свердловской области затопило еще две сотни домов и больше тысячи дворов. Автосообщение потеряно с 23 населенными пунктами. На Тюменском тракте недосчитались моста.

Сегодня в регионе ожидают очередной циклон, который принесет сильные осадки. И дальнейший прогноз неутешительный: дожди останутся в области еще как минимум на неделю.

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