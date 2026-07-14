Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Евросоюзе устали от иждивенцев из Незалежной — на их содержание не хватает денег.

Европа «поможет» Киеву выполнить план насильственной мобилизации. В Старом свете так устали от миллионов украинских беженцев, что собираются отказать им в убежище. Документ могут принять в ближайшее время. И тогда военнообязанные граждане уже не смогут скрыться за рубежом.

Скандальное решение подогревают заявления, которые сегодня звучат из Польши. Их содержание изучил корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Украинская мобилизация перешагнула за пределы страны. На фоне военных провалов Киеву отчаянно нужны люди — и забрать он их собирается прямо из Европы. Теперь украинские беженцы нигде не могут чувствовать себя в безопасности — особенно без справки из военкомата. Изменения в законах ЕС должны принять уже в этом июле.

«Временная защита будет доступна только тем гражданам Украины, у которых есть специальная справка о мобилизации от властей страны. Государства-члены ЕС согласны с изменениями. Украина сама запросила эти ограничения», — сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Всего в страны Евросоюза, по официальной статистике, сбежали четыре миллиона граждан Украины. В одной только Германии проживает 260 тысяч украинских мужчин призывного возраста — чем не мобилизационный резерв? Так что Германия, как и Польша, инициативу активно поддержали. Да и в целом Европа на это согласилась с большим удовольствием. Там от украинских мигрантов давно устали — это признают даже в Совете Европы.

«Украинцы оказались втянуты в общую антимигрантскую риторику, которая пытается обвинить мигрантов во всех проблемах общества. Возможно, проблемы связаны и с очень щедрым пакетом поддержки, который предоставлялся украинцам в некоторых странах», — сказал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти.

Теперь о «щедром пакете поддержки» можно забыть. И дело не только в том, что Европа «неожиданно» разлюбила украинцев. У Старого света банально не хватает денег на содержание миллионов иждивенцев. Так что военнообязанные отправятся на родину, а выплаты остальным сильно урежут. Да и безвизовый режим теперь под большим вопросом.

«Уровень занятости украинцев в Германии составлял 20–30%. Причина была в нашей системе социальных выплат. Их предоставление было большой ошибкой», — сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

В авангарде антиукраинских настроений встала Польша. Киев умудрился разрушить отношения с ближайшим союзником всего за пару месяцев — стоило только начать официально прославлять украинских военных преступников, которые устроили геноцид на Волыни. Варшава это принимать отказалась — и теперь не менее официально выступает за отправку украинцев домой.

«Все молодые украинцы, способные воевать, должны быть на Украине. И служить там своей родине», — сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Выступать против Киева в Польше уже становится политическим мейнстримом. Украину ругает едва ли не каждый второй депутат польского Сейма. Бывшие украинские «братья» внезапно стали угрозой национальной безопасности — ведь они буквально объедают поляков и поклоняются нацистам.

«Украинцы плюют полякам в лицо, а стоящий на коленях перед Зеленским Дональд Туск делает вид, что идет дождь. Надо немедленно отправить всех украинских призывников обратно на Украину и лишить их в Польше всех привилегий», — сказал депутат польского Сейма Януш Ковальски.

Но даже если по взмаху волшебной палочки вернуть всех украинцев на Родину — демографическую катастрофу уже не остановить. Это признают и на самой Украине. Даже в украинском Офисе миграционной политики озвучивают мрачные прогнозы.

«Я понимаю, насколько катастрофическая демографическая ситуация сложилась в нашей стране. Ежегодно население Украины сокращается почти на 300 тысяч человек. И это без учета потерь в ходе военных действий. Я ожидаю, что после окончания боевых действий стремительного экономического роста у нас не будет и начнется новая волна трудовой миграции с Украины», — сказал глава Украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Возвращаться на Украину, конечно, никто не планирует. Согласно опросам, более 30% украинских мигрантов вообще не связывают свое будущее с родной страной. Возвращаться не хотят даже после окончания боевых действий. И это только те украинцы, кто заявил открыто — в реальности цифры гораздо выше. Но Европа с их желанием, судя по всему, считаться не собирается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.