Десятки дронов в коробке с плиткой: как ФСБ сорвала теракт на территории Подмосковья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Украинские агенты планировали атаковать один из объектов в жилой застройке.

Российские спецслужбы сорвали один из крупнейших терактов на территории Московской области. Украинские агенты планировали атаковать стратегическое предприятие, которое расположено в жилой застройке.

Вся операция была тщательно спланирована под руководством западных кураторов. Каждый этап — под контролем определенных людей. А в числе исполнителей — украинский рэпер Киевстонер*. Десятки дронов спрятали в коробки со стройматериалами. А в столичный регион они попали через несколько европейских стран.

О том, как удалось раскрыть масштабную схему — узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Так выглядел бы масштабный теракт в жилой застройке одного из городов Подмосковья. Реализовать его должен был завербованный СБУ гражданин России.

А вот задержание этого же диверсанта. Вся его работа на Украину была под контролем российских спецслужб с первых минут. Из ангара смог вылететь только один дрон — его сразу сбили. Остальные уничтожили на земле.

«35 FPV-дронов снаряжались боевой частью, представляющей собой кумулятивно-осколочно-фугасное действие. Масса заряда взрывчатого вещества была четыре килограмма. Заряд представлял собой иностранное пластичное взрывчатое вещество С-4», — сказал ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ России.

Диверсант о том, что теракт не удался, узнал от сотрудников госбезопасности — из ангара он сбежал сразу после старта первого дрона.

«Украинцы обещали меня эвакуировать. Я приехал на обозначенное место, где меня должны были забрать на такси. Но такси я так и не дождался», — сказал задержанный.

Смертоносные FPV-дроны проделали долгий путь, прежде чем оказаться в Подмосковье. На этом фото — накладная. Груз был замаскирован в палеты с плиткой, отправлен из Словакии, прошел всю Польшу. Но на границе в белорусском Бресте был обнаружен.

Операцию Киев и западные спецслужбы — без них провезти все это через ЕС было бы невозможно — тщательно спланировали. За каждый этап отвечал кто-то конкретный. Например, человек за рулем погрузчика должен был аккуратно встретить дроны и освободить от маскировки. Причем он прекрасно понимал, что делает, и даже не сомневался — его руками готовят теракт.

Больше того, террорист был готов к визиту спецназа. Диверсант в коридор не вышел — сам он спрятался в глубине квартиры. Сдаваться террорист не собирался. Увидев спецназ, открыл огонь и был ликвидирован.

Еще двое участников украинской схемы — граждане Молдавии Виктор Пирлог и Аурел Карлос. Их задачей было подготовить ангар к запуску дронов. Эти двое тоже знали, что делают.

Молдаване явно видели ролик, как случайные свидетели пытались сбивать дроны год назад. Оба сейчас в розыске, в том числе международном. Только вот Европа искать их явно не будет.

Но в схеме участвовал и еще один человек — дистанционно.

«Получил сообщение в интернет-мессенджере Telegram от своего раннего знакомого Васильева Альберта Викторовича*. Он также известен под псевдонимом Киевстонер*, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке», — сказал задержанный.

За организацию бытовой части теракта отвечал известный украинский рэпер, блогер и актер Киевстонер. Вот запись его переговоров с доверенным человеком в Москве.

Некоторое время жил в России и прекрасно знаком с российскими звездами. И даже продает некоторым особые товары.

— Свою деятельность он успешно сопрягает с реализацией элитного наркотика — кокаина, и в настоящее время спокойно проживает в Испании и Словакии.

Теперь против всех участников возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт». Причем если бы любой из них добровольно пришел к правоохранителям — никакого наказания не было бы. Теперь всем грозит не меньше десяти лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.