Косметическая проблема? В Великобритании варикоз не считают заболеванием
Daily Mail: в Великобритании варикоз не считают заболеванием
Фото: © Getty Images/BSIP/Contributor
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Врачи годами могут отказывать в помощи пациентам, несмотря на сильные боли и судороги.
Британская система здравоохранения (NHS) часто игнорирует жалобы пациентов на варикозное расширение вен, считая это исключительно эстетическим дефектом. Об этом сообщило Daily Mail.
Жительница Большого Манчестера Мишель Грин столкнулась с тем, что врачи годами отказывали ей в помощи, несмотря на сильные боли, судороги и появление крупного образования в области паха.
Только после того как ее отец оплатил операцию в частной клинике стоимостью 2600 фунтов стерлингов (около 267 тысяч), женщина смогла вернуться к нормальной жизни.
Специалисты подчеркнули, что подобная политика экономии на раннем лечении приводит к тяжелым осложнениям, включая хронические язвы, сепсис и даже повышенный риск развития деменции.
Сосудистый хирург Нунг Рудараканчана предупредил, что варикоз вызывает воспалительные процессы, которые негативно влияют на весь организм. Повышенное давление в сосудах из-за неисправных клапанов приводит к скоплению крови в нижних конечностях, что провоцирует зуд и синдром беспокойных ног.
Профессор Марк Уайтли отметил, что воспалительные белки могут «сгущать кровь», повышая вероятность образования тромбов и возникновения инсульта.
Исследования 2025 года также подтверждают связь между хроническим нарушением кровотока при варикозе и когнитивными нарушениями у пожилых людей.
Несмотря на рекомендации Национального института здравоохранения и качества ухода (NICE) лечить вены при наличии боли и отеков, многие государственные клиники требуют дождаться стадии изъязвления кожи.
Профессор Стивен Блэк подчеркнул, что лечение запущенных язв в итоге обходится государству гораздо дороже из-за необходимости постоянных перевязок, визитов медсестер и борьбы с инфекциями.
В результате количество британцев, вынужденных обращаться в частный сектор для лазерной абляции или склеротерапии, выросло почти на 40% за последние годы.
Пациенты, не имеющие средств на платные услуги, остаются заложниками системы, рискуя получить заражение крови или необратимые повреждения тканей.
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