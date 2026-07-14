Армия РФ нанесла удар по газонаполнительной станции в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она является важным энергетическим объектом Украины.

Армия России нанесла удар по газонаполнительной станции в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российскими военными был поражен важный энергетический объект Украины — газонаполнительная станция. Она находилась в селе Надиевка Днепропетровского района Днепропетровской области.

Удар был нанесен при помощи беспилотника. В результате атаки на станции начался пожар.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные поразили объекты ВСУ в порту Черноморск под Одессой. Их применяли для разгрузки и хранения военных грузов. Среди них склад с боеприпасами и ракетным вооружением, резервуары с горюче-смазочными материалами, станция перекачки горючего и наливные эстакады. Также был атакован пункт управления контейнерными перевозками.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по автозаправочной станции (АЗС) в городе Синельниково Днепропетровской области. Для этого ВС России использовали беспилотники самолетного типа. В результате атаки на АЗС начался пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.