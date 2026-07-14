ВС РФ нанесли удар по нефтяному терминалу в Одесской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Объект был поражен. В результате на нефтехранилище начался пожар.

Армия России нанесла удар по морскому нефтяному терминалу в «Пивденний» в населенном пункте Беляры Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен при помощи БПЛА. Цель была достигнута. В результате удара возник пожар на территории нефтехранилища.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия уничтожила военные объекты Украины в портах Одессы. С этой целью ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные беспилотники. Противник — боевики киевского режима — использовали эти объекты для своих нужд, в том числе для хранения предметов военного назначения.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.