Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Также была поражена портовая инфраструктура ВСУ.

В ночь на 14 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Что поражено

В результате ударов в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различных типов и БПЛА.

Также нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Он использовались украинскими военными для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Как наносились удары

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские беспилотники поразили два сухогруза в Одесской области. Суда были задействованы в интересах ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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