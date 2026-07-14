По заветам Дианы: принц Гарри рассказал о секретах воспитания детей

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Подобные откровения продолжают вызывать неоднозначную реакцию в Букингемском дворце.

Принц Гарри поделился трогательными подробностями своей частной жизни и методами воспитания Арчи и Лилибет, которые он перенял у принцессы Дианы. Об этом сообщило Express.

По словам герцога Сассекского, его покойная мать всегда старалась обнимать своих сыновей «как можно крепче». Теперь он использует этот же подход, когда его дети сталкиваются с трудностями или расстроены.

Эти откровения прозвучали во время записи подкаста с бывшим регбистом Джо Марлером, который был опубликован в преддверии долгожданной встречи внуков — принца Арчи и принцессы Лилибет — с королем Карлом III.

Во время беседы, проходившей в формате шутливого сеанса терапии, младший сын британского монарха затронул и более приземленные темы. Гарри в шутку отметил, что цвет его волос скорее «рыжевато-бурый», чем просто рыжий.

Также принц признался в просмотре реалити-шоу «Остров любви». А, отвечая на вопрос о борьбе со стрессом и психологическими травмами, он подчеркнул важность дисциплины.

«Упражнения, спорт и возможность найти время для себя, чтобы что-то сделать — рутина великое дело», — отметил Гарри.

Также герцог добавил, что любит бокс, так как это отличный способ выплеснуть агрессию и хорошо пропотеть.

Обсуждая свои повседневные дела, принц иронично прокомментировал потерю волос, заявив, что старается не смотреть на то, что происходит у него на макушке, и просто подравнивает бороду раз в несколько дней.

В интервью также прозвучали его симпатии к футболисту Гарри Кейну и надежда на успех сборной Англии на чемпионате мира.

«Я думаю, что победа будет за нами, это будет нелегко — никогда не бывает легко», — поделился принц своими ожиданиями от предстоящих матчей.

Несмотря на легкий тон беседы, эксперты отмечают, что подобные публичные выступления продолжают вызывать неоднозначную реакцию в Букингемском дворце.

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