Трамп: у Ирана почти уничтожены мощности по производству оружия

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Две страны взаимно обвиняют друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного меньше месяца назад.

Иран почти потерял возможность производить вооружение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«Они по большей части утратили способность производить вооружения. Речь примерно про 84% (уничтоженных производственных мощностей. — Прим. ред.)», — сказал глава Белого дома.

Вашингтон и Тегеран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов этого документа было немедленное прекращение огня по всем фронтам конфликта.

Однако уже в ночь на 8 июля США вновь нанесли удары по объектам на территории исламской республики. По заявлению Соединенных Штатов, Иран нарушил условия соглашения, которые касались Ормузского пролива. Тегеран эти обвинения отрицает и возлагает всю ответственность за нарушение меморандума на Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп анонсировал новые мощные удары по Ирану. Также он заявил, что подписание соглашения между Штатами и исламской республикой было проверкой, которою Тегеран не прошел.

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